Mômes d’automne Toyo Saint-Pern dimanche 19 octobre 2025.

Saint-Pern Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

2025-10-19

Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !

Le 19 octobre venez découvrir la compagnie Les Colpoteurs et leur spectacle d’arts de la piste et musique.

Ce spectacle dure 30 minutes et convient aux enfants à partir de 3 ans

Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.

Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.

Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .

Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61

L’événement Mômes d’automne Toyo Saint-Pern a été mis à jour le 2025-09-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN