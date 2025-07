Mômes en contes Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont / Espace jeunesse de la Médiathèque Sainte-Maxime

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont / Espace jeunesse de la Médiathèque 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Mercredi 2025-10-08 10:00:00

2025-10-08 10:30:00

2025-10-08

Des moments de partage parents / enfants pour partir à la (re)-découverte du monde de l’enfance à travers l’univers du conte.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont / Espace jeunesse de la Médiathèque 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Kids in tales

Parents and children get together to (re)discover the world of childhood through the world of storytelling.



Get ready to take off on our children’s librarian’s magic carpet! Her enchanting voice will take you on a journey of discovery through a thousand and one stories. Let yourself be lulled by the musicality of the words and enjoy a cocooning moment filled with softness on a magic carpet full of promises of unforgettable adventures!

German :

Die Eltern und Kinder entdecken die Welt der Kindheit durch die Welt der Märchen (wieder).

Italiano : I bambini nei racconti

Genitori e bambini si riuniscono per (ri)scoprire il mondo dell’infanzia attraverso il mondo della narrazione.



Preparatevi a salire sul tappeto magico della nostra bibliotecaria per bambini! La sua voce incantevole vi condurrà in un viaggio alla scoperta di mille e una storia. Lasciatevi cullare dalla musicalità delle parole e godetevi un momento di morbidezza su un tappeto di lettura che promette avventure indimenticabili!

Espanol :

Padres e hijos se reúnen para (re)descubrir el mundo de la infancia a través de los cuentos.

L’événement Mômes en contes Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime