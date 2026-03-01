Mômes en Folie C’est ta vie Montreuil-Bellay

Mômes en Folie C’est ta vie

Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.

C’est ta vie , théâtre, dès 10 ans, durée 1h.

C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience que son corps se métamorphose. Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait espéré…

Durant une année, nous la suivons de près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes, tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses premiers émois amoureux.

Avec C’est ta vie , la Compagnie 3637 nous livre une fable autour de l’éveil des sentiments amoureux déconstruisant clichés et fausses évidences.

Création collective de la Compagnie 3637

Écriture collective

Avec Marion Levesque, Léa Romagny

Mise en scène Baptiste Isaia

Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Lisa Cogniaux

Création sonore Philippe Lecrenier

Scénographie et costumes Camille Collin

Constructeur Gilles Van Hoye

Expertise technique Olivier Melis

Photos aimants Jérémie Hyndericks

Séquence animée Eric Blésin

Atelier Zorobabel

Création lumière Antoine Vilain

Régie duo en alternance avec Amélie Dubois, Tom Vincke, Brice Tellier

Production Marie Angibaud Compagnie 3637

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 10h. .

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.

