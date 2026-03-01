Mômes en Folie C’est ta vie Montreuil-Bellay
Mômes en Folie C’est ta vie Montreuil-Bellay mercredi 1 avril 2026.
Mômes en Folie C’est ta vie
Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.
C’est ta vie , théâtre, dès 10 ans, durée 1h.
C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience que son corps se métamorphose. Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait espéré…
Durant une année, nous la suivons de près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes, tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses premiers émois amoureux.
Avec C’est ta vie , la Compagnie 3637 nous livre une fable autour de l’éveil des sentiments amoureux déconstruisant clichés et fausses évidences.
Création collective de la Compagnie 3637
Écriture collective
Avec Marion Levesque, Léa Romagny
Mise en scène Baptiste Isaia
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Lisa Cogniaux
Création sonore Philippe Lecrenier
Scénographie et costumes Camille Collin
Constructeur Gilles Van Hoye
Expertise technique Olivier Melis
Photos aimants Jérémie Hyndericks
Séquence animée Eric Blésin
Atelier Zorobabel
Création lumière Antoine Vilain
Régie duo en alternance avec Amélie Dubois, Tom Vincke, Brice Tellier
Production Marie Angibaud Compagnie 3637
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 1er avril 2026 à partir de 10h. .
Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.
L’événement Mômes en Folie C’est ta vie Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-03-01 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME