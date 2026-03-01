Mômes en Folie Le Voyage de Wolfgang Saumur

Mômes en Folie Le Voyage de Wolfgang

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.

Musique Conte lyrique, dès 6 ans, Durée 1h.

Ce spectacle, pour voix, accordéon et viole de gambe, produit par Angers Nantes Opéra, conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est le célèbre petit Mozart, qui, au fil des saisons, traverse la nature, ses espoirs, ses doutes et ses joies. De La Flûte enchantée à Cosi Fan Tutte en passant par La Petite musique de nuit et La Marche turque, Le Voyage de Wolfgang est un véritable voyage à travers la si belle musique de Mozart.

Arrangements, accordéon Pierre Cussac

Mise en scène Guillaume Gatteau

Costume,décor Julie Scobeltzine

Ecriture, chant, viole de gambe Marie-Bénédicte Souquet

Lumière Jessica Hemme

Dramaturgie Sigrid Carré-Lecoindre

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 mars 2026 à partir de 16h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.

