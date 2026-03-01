Mômes en Folie L’épopée de Pénélope Montreuil-Bellay

Mômes en Folie L’épopée de Pénélope

Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.

L’épopée de Pénélope , théâtre marionnette, dès 5 ans et demi, durée 50 mn.

L’Épopée de Pénélope est l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse. Pénélope attend son cher mari depuis vingt ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n’en sait rien, mais elle attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter…alors tout bascule et elle apprend à naviguer. Pénélope se retrouve sur les mers de Poséïdon, dieu des océans. Son savoir du tricot, une pratique en apparence vieille et démodée va l’aider à retisser des liens dans un monde désuni. À sa manière, Pénélope va raccommoder la mer et reprendre les mailles de sa vie.

Écriture, mise en scène, construction tricots, jeu Marjolaine Juste

Interpétation, manipulation, chant Ophélia Bard

Accordéon, chant, arrangements Crystel Galli

Composition Sylvie Jourdan et Crystel Galli

Création lumière Carla Silva

Création son Thomas Bouetel

Construction paniers Caroline Chomy

Illustration Géraldine Alibeu

Construction structure Philippe Juste

Costumes Alice Touvet

Aide à l’écriture Norbert Aboudarham et Pauline Pinson

Administration Thérèse Davienne et Isabelle Leneveu

Regard extérieur Thierry Jahn

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h30. .

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.

