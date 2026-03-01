Mômes en Folie Polar Grenadine Place des Fontaine Doué-en-Anjou
Place des Fontaine Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-03-28 11:00:00
2026-03-28
Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.
Polar Grenadine , spectacle, dès 9 ans, durée 45mn.
D’après un tueur à ma porte , d’Irina Drozd.
Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre, mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger. Par quel moyen va-t-il y échapper ?
Ce spectacle a été imaginé d’après un texte d’Irina Drozd. Un tueur à ma porte par la compagnie des Hommes dirigée par le metteur en scène Didier Ruiz.
Metteur en scène Didier Ruiz
Comédienne Nathalie Bitan
Comédien Laurent Levy
Vidéaste Zita Cochet
Scénographe Solène Fourt
Créateur son Adrien Cordier
Adaptation Nathalie Bitan et Didier Ruiz
Régie de tournée Zita Cochet
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 28 mars 2026 à partir de 11h. .
English :
Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.
