Mômes en Folie Polar Grenadine Place des Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Mômes en Folie , festival jeune public organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, propose une programmation diversifiée et de grande qualité, offrant découvertes et émotions pour petits et grands.

Polar Grenadine , spectacle, dès 9 ans, durée 45mn.

D’après un tueur à ma porte , d’Irina Drozd.

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre, mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger. Par quel moyen va-t-il y échapper ?

Ce spectacle a été imaginé d’après un texte d’Irina Drozd. Un tueur à ma porte par la compagnie des Hommes dirigée par le metteur en scène Didier Ruiz.

Metteur en scène Didier Ruiz

Comédienne Nathalie Bitan

Comédien Laurent Levy

Vidéaste Zita Cochet

Scénographe Solène Fourt

Créateur son Adrien Cordier

Adaptation Nathalie Bitan et Didier Ruiz

Régie de tournée Zita Cochet

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 mars 2026 à partir de 11h.

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Mômes en Folie , a festival for young audiences organized by the Saumur Val de Loire Agglomeration community, offers a diverse, high-quality program of exciting discoveries for young and old alike.

