Vacances créatives pour enfants « Tous en rythme : Dansons la ville » Môm’Frenay Paris 25 août 2025

Ce projet artistique a pour but de créer des tableaux de mouvements en déplacement tout en soulignant la richesse et l’identité du quartier. Ces tableaux mettront en valeur à la fois le lien entre les participants et l’occupation de l’espace. L’activité inclura des simulations de battles, à la fois collectives et individuelles.

Ce projet sera mené par Asia Torreggiani, danseuse.

Du 25 au 29 août

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Frenay :

Place Henri Frenay – 75012 Paris

Métro : Gare de Lyon

Téléphone : 01 43 41 84 71 / 07 44 81 32 47

Email : momfrenay@momartre.com

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Pendant les vacances d’été à Môm’Frenay, donnez l’opportunité à vos enfants de bouger et danser avec leur ville tout en apprenant à synchroniser leurs mouvements, occuper l’espace et simuler des battles !