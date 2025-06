Vacances créatives pour enfants « À nous la scène : Que le spectacle commence » Môm’Ganne Paris 25 août 2025

Ce projet artistique utilise le théâtre pour aborder les discriminations liées à la différence physique, le handicap et le racisme. À travers l’expression corporelle et orale, les enfants exploreront des valeurs telles que la tolérance et l’acceptation de la différence. Ils travailleront sur des improvisations et la création de personnages pour développer l’écoute et l’empathie, dans un espace sécurisant et bienveillant.

Ce projet sera animé par Rosanna Simionni, comédienne.

Du 25 au 29 août

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Ganne :

5 rue Louis Ganne – 75020 Paris

Téléphone : 01 43 61 06 73

Email : rueganne@momartre.com

Du lundi 25 août 2025 au vendredi 29 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Môm'Ganne 5, rue Louis Ganne 75020 Paris

Pendant les vacances d’été à Môm’Ganne, donnez l’opportunité à vos enfants de jouer la comédie tout en explorant les thèmes de la tolérance, de la différence et de l’estime de soi !