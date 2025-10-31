Momie et Compagnie le musée de Tessé fête Halloween Musée de Tessé Le Mans

Momie et Compagnie le musée de Tessé fête Halloween Musée de Tessé Le Mans vendredi 31 octobre 2025.

Momie et Compagnie le musée de Tessé fête Halloween

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Momie et compagnie, vers l’infini et au-delà !

Évènement les musées du Mans fêtent Halloween

Les musées du Mans organisent une manifestation à la fois festive, accessible et éthique autour des collections égyptiennes du musée de Tessé. Venez vivre une journée pleine de surprises au musée ! Parcourez la galerie égyptienne pour jouer à momie maboule, voyagez dans le ciel égyptien ou encore affrontez vos peurs en caressant toutes sortes d’insectes. La soirée Momie et compagnie, vers l’infini et au-delà ! est à ne manquer sous aucun prétexte.

Gratuit, sur réservation 15h30, 16h30, 17h15, 17h35, 17h55, 18h15. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Mummy and company, to infinity and beyond!

German :

Mumie und Co., in die Unendlichkeit und darüber hinaus!

Italiano :

Mamma e compagnia, all’infinito e oltre!

Espanol :

Mamá y compañía, ¡hasta el infinito y más allá!

