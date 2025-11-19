Momies Musée de l’Homme Paris 16e Arrondissement

Momies Musée de l’Homme Paris 16e Arrondissement mercredi 19 novembre 2025.

Momies

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre Paris 16e Arrondissement Paris

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-19

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-11-19

Une immersion fascinante dans les secrets de la momification à travers les âges et les continents, au Musée de l’Homme du 19 novembre 2025 au 25 mai 2026.

.

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 44 05 72 72

English :

A fascinating immersion in the secrets of mummification across the ages and continents, at the Musée de l?Homme from November 19, 2025 to May 25, 2026.

German :

Ein faszinierendes Eintauchen in die Geheimnisse der Mumifizierung über Zeitalter und Kontinente hinweg, im Musée de l’Homme vom 19. November 2025 bis zum 25. Mai 2026.

Italiano :

Un’affascinante immersione nei segreti della mummificazione attraverso i secoli e i continenti, al Musée de l’Homme dal 19 novembre 2025 al 25 maggio 2026.

Espanol :

Una fascinante inmersión en los secretos de la momificación a través de los tiempos y los continentes, en el Museo del Hombre del 19 de noviembre de 2025 al 25 de mayo de 2026.

L’événement Momies Paris 16e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-25 par Choose Paris Region