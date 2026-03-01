MOMO Place Jean-Claude Boulard Coulaines
Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
MOMO comédie délirante par le Théâtre de L’Acthalia
de Sébastien Thièry
Ludovic BRUNEAU Isabelle ROUSSEAU
Etienne BILLAUD Lydie DODIN
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils.
Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Une comédie désopilante qui fait exploser les codes de la filiation. .
Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr
English :
MOMO comedy by Théâtre de L’Acthalia
