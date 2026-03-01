MOMO Place Jean-Claude Boulard Coulaines

MOMO

Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

MOMO comédie délirante par le Théâtre de L’Acthalia

MOMO

de Sébastien Thièry

Ludovic BRUNEAU Isabelle ROUSSEAU

Etienne BILLAUD Lydie DODIN

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils.

Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Une comédie désopilante qui fait exploser les codes de la filiation. .

Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MOMO comedy by Théâtre de L’Acthalia

L’événement MOMO Coulaines a été mis à jour le 2026-03-02 par CDT72