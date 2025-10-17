Momo et la source du temps Chilhac
Momo et la source du temps
Chilhac Haute-Loire
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Récit musical poétiquement engagé, une libre adaptation du roman de Michel Endé. Narration: Sylvenn Conan, musique: Nikolaus Resler.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78
English :
A poetically committed musical tale, a free adaptation of Michel Endé’s novel. Narration: Sylvenn Conan, music: Nikolaus Resler.
German :
Poetisch engagierte musikalische Erzählung, eine freie Adaption des Romans von Michel Endé. Erzähler: Sylvenn Conan, Musik: Nikolaus Resler.
Italiano :
Un racconto musicale poeticamente coinvolgente, liberamente tratto dal romanzo di Michel Endé. Narrazione: Sylvenn Conan, musica: Nikolaus Resler.
Espanol :
Un cuento musical poéticamente cautivador, adaptado libremente de la novela de Michel Endé. Narración: Sylvenn Conan, música: Nikolaus Resler.
