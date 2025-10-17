Momo et la source du temps Chilhac

Momo et la source du temps Chilhac vendredi 17 octobre 2025.

Momo et la source du temps

Chilhac Haute-Loire

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Récit musical poétiquement engagé, une libre adaptation du roman de Michel Endé. Narration: Sylvenn Conan, musique: Nikolaus Resler.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78

English :

A poetically committed musical tale, a free adaptation of Michel Endé’s novel. Narration: Sylvenn Conan, music: Nikolaus Resler.

German :

Poetisch engagierte musikalische Erzählung, eine freie Adaption des Romans von Michel Endé. Erzähler: Sylvenn Conan, Musik: Nikolaus Resler.

Italiano :

Un racconto musicale poeticamente coinvolgente, liberamente tratto dal romanzo di Michel Endé. Narrazione: Sylvenn Conan, musica: Nikolaus Resler.

Espanol :

Un cuento musical poéticamente cautivador, adaptado libremente de la novela de Michel Endé. Narración: Sylvenn Conan, música: Nikolaus Resler.

