Mômo Festival spectacle musical Trois, Quatre, … de Canailles Rock Salle des fêtes Oisseau-le-Petit

Mômo Festival spectacle musical Trois, Quatre, … de Canailles Rock

Salle des fêtes 6 Rue du Verger Oisseau-le-Petit Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Spectacle à découvrir dans le cadre de Mômo Festival !

Le mercredi 3 décembre, l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe vous donne rendez-vous à 14h30 au Centre culturel d’Ancinnes pour le spectacle musical Trois, Quatre, … de Canailles Rock, dans le cadre de Mômo Festival !

Trois, Quatre, … , c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens.

Trois, quatre, … , c’est justement un spectacle musical qui réunit un chef d’orchestre multi-instrumentiste, et deux musiciens un guitariste trublion, et une violoniste et chanteuse lyrique aux atours de diva.

A trois ils vont donner un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. Et ça ne sera pas triste !

Drôle et tendre, Trois, quatre, … est une porte d’entrée dans le monde des concerts parfois un peu trop sérieux de la Grande musique.

À partir de 3 ans. Durée du spectacle 40 minutes.

Tarif unique 6€.

Renseignements et réservations au 06 52 01 73 93 ou par mail à com.festivals@gmail.com

Autres spectacles grand public de l’édition 2025 de Mômo Festival

– Théâtre dessiné, ombres et musique CASES de CréatureS Compagnie le dimanche 15 novembre à 16h à la Maison pour Tous de Saint-Paterne-Le Chevain (à partir de 4 ans 40 minutes, spectacle suivi d’un goûter).

– Théâtre d’objet Tempête dans un verre d’eau de la Compagnie Tac Tac le jeudi 11 décembre à 19h au Centre culturel d’Ancinnes (à partir de 9 ans 45 minutes, spectacle suivi d’un repas fish and chips sur réservation) .

Salle des fêtes 6 Rue du Verger Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

English :

A show to discover as part of the Mômo Festival!

German :

Diese Aufführung ist im Rahmen des Mômo Festivals zu sehen!

Italiano :

Scoprite lo spettacolo nell’ambito del Mômo Festival!

Espanol :

¡Descubra el espectáculo en el marco del Festival de Mômo!

L’événement Mômo Festival spectacle musical Trois, Quatre, … de Canailles Rock Oisseau-le-Petit a été mis à jour le 2025-10-08 par OT des Alpes Mancelles