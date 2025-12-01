Mômo Festival théâtre d’objet Tempête dans un verre d’eau de la Compagnie Tac Tac Rue du 21ème Siècle Ancinnes

Mômo Festival théâtre d’objet Tempête dans un verre d’eau de la Compagnie Tac Tac

Rue du 21ème Siècle Centre culturel Ancinnes Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Spectacle à découvrir dans le cadre de Mômo Festival !

Le jeudi 11 décembre, l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe vous donne rendez-vous à 19h au Centre culturel d’Ancinnes pour le théâtre d’objet Tempête dans un verre d’eau de la Compagnie Tac Tac, dans le cadre de Mômo Festival, avec possibilité de partager un traditionnel fish and chips à l’issue du spectacle !

Dans ce spectacle où l’humour est roi, un conférencier peu académique partage avec nous sa passion pour La Tempête du grand William et nous embarque sur son île imaginaire où une météo apocalyptique fait resurgir ses souvenirs d’enfance. Avec maladresse et conviction, il mêle tragédie personnelle et comédie shakespearienne. Sur scène, deux malles patinées par le temps, un vieux tabouret, des bouteilles en plastique, des canettes de soda et des verres d’eau où de terribles tempêtes se déchaînent. Sous nos yeux, la pièce de Shakespeare devient un théâtre d’objet jubilatoire qui interroge brillamment notre rapport au monde et à sa fin possible.

À partir de 9 ans. Durée du spectacle 45 minutes.

Tarifs 6€ spectacle seul 12€ spectacle + repas fish and chips, sur réservation uniquement.

Renseignements et réservations au 06 52 01 73 93 ou par mail à com.festivals@gmail.com

Rue du 21ème Siècle Centre culturel Ancinnes 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

