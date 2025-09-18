MOMO KODAMA (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

MOMO KODAMA (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse jeudi 18 septembre 2025.

MOMO KODAMA (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Clarté, sensualité, liberté, beauté des coloris sont les traits le plus souvent soulignés dans le jeu de Momo Kodama.

Des qualités précieuses pour les ouvrages qu’elle a retenus puisque, après Debussy, Chopin et Ravel, elle fera chanter et rutiler l’une des partitions les plus emblématiques du piano russe les Tableaux d’une exposition.

Au programme

DEBUSSY Danseuses de Delphes La danse de Puck La Cathédrale engloutie

CHOPIN Sonate n°3 op. 58

RAVEL Pavane pour une infante défunte

MOUSSORGSKI Tableaux d’une exposition 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

Clarity, sensuality, freedom and beautiful colors are the traits most often highlighted in Momo Kodama’s playing.

German :

Klarheit, Sinnlichkeit, Freiheit und Schönheit der Farben sind die am häufigsten hervorgehobenen Merkmale im Spiel von Momo Kodama.

Italiano :

Chiarezza, sensualità, libertà e bellezza del colore sono le caratteristiche più spesso evidenziate nell’opera di Momo Kodama.

Espanol :

La claridad, la sensualidad, la libertad y la belleza del color son los rasgos que más destacan en la interpretación de Momo Kodama.

L’événement MOMO KODAMA (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE