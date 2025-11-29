Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Momotaro Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens

Momotaro Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens samedi 29 novembre 2025.

Momotaro

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Une création visuelle et musicale originale, magique et poétique !

L’épique épopée de l’enfant né d’une pêche qui sauva son village.
Les Oni, des ogres sans merci, sèment la terreur et volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part à l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre Inu le chien, Kiji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.

Théâtre d’ombres, Musique 40 mn Dès 3 ans
Adaptation, compositions et interprétation Tibo Radjef
Mise en scène et interprétation Lou Labelle-Rojoux
Création des ombres et décors Anne Vanwynsberghe   .

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 

English : Momotaro

German : Momotaro

Italiano :

Espanol :

L’événement Momotaro Sens a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Sens et Sénonais