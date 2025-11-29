Momotaro Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens
samedi 29 novembre 2025.
Momotaro
Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
2025-11-29
Une création visuelle et musicale originale, magique et poétique !
L’épique épopée de l’enfant né d’une pêche qui sauva son village.
Les Oni, des ogres sans merci, sèment la terreur et volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part à l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre Inu le chien, Kiji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.
Théâtre d’ombres, Musique 40 mn Dès 3 ans
Adaptation, compositions et interprétation Tibo Radjef
Mise en scène et interprétation Lou Labelle-Rojoux
Création des ombres et décors Anne Vanwynsberghe .
Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
