Momotaro Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens

Momotaro

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Date :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Une création visuelle et musicale originale, magique et poétique !

L’épique épopée de l’enfant né d’une pêche qui sauva son village.

Les Oni, des ogres sans merci, sèment la terreur et volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part à l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre Inu le chien, Kiji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.

Théâtre d’ombres, Musique 40 mn Dès 3 ans

Adaptation, compositions et interprétation Tibo Radjef

Mise en scène et interprétation Lou Labelle-Rojoux

Création des ombres et décors Anne Vanwynsberghe .

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

