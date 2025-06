Vacances créatives pour enfants « Super artiste : Peins ton super-héros » Môm’Tolbiac Paris 25 août 2025

Ce projet artistique consiste à inventer et développer un héros ou une héroïne en s’appuyant sur des valeurs telles que les droits, les responsabilités et l’engagement envers les autres. À travers des activités créatives, de modelage textile et des échanges, ils explorent les qualités et les actions qui définissent un personnage exemplaire et réfléchissent à son rôle dans une communauté.

Projet mené par Nabila Benchourak, artiste plasticienne.

Du 25 au 29 août

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Tolbiac :

72 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris

Téléphone : 09 51 93 08 49 – 06 51 55 17 62

Email : momtolbiac@momartre.com

Du lundi 25 août 2025 au vendredi 29 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-25T11:30:00+02:00

2025-08-25T09:30:00+02:00_2025-08-25T20:00:00+02:00;2025-08-26T09:30:00+02:00_2025-08-26T20:00:00+02:00;2025-08-27T09:30:00+02:00_2025-08-27T20:00:00+02:00;2025-08-28T09:30:00+02:00_2025-08-28T20:00:00+02:00;2025-08-29T09:30:00+02:00_2025-08-29T20:00:00+02:00

fin : 2025-08-29T22:00:00+02:00

Môm’Tolbiac 72, rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/

Pendant les vacances d’été à Môm’Tolbiac, donnez l’opportunité à vos enfants de donner vie à leur héros ou héroïne et d’explorer les notions de responsabilités et d’engagement collectif !