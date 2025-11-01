Möm’z En Fête Saint-Doulchard

Möm’z En Fête

3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le Centre socio-culturel vous propose deux spectacles La maison au bord du lac par les Scherzo kids et Lilelalolu , une fable contée par Damien Bouvet de la compagnie Voix OFF.

N’attendez plus et rendez-vous vite samedi pour découvrir ces deux animations ! La Maison au Bord du Lac par la compagnie des Scherzo Kids, c’est l’histoire de trois amis qui rêvent d’aventure… mais ce n’est pas facile quand on est fait de pâte à sel ! Entre rires et surprises, ils vont découvrir qu’avec un peu d’imagination, tout devient possible.

Le deuxième spectacle s’appelle Lilelalolu Livre-histoire, livre-maison, livre-bête, livre-crotte, livre-fatigué, livre-à-trous, très grand livre… Au milieu d’eux se tient le Père Touff, et son drôle de chapeau. Il adore raconter des histoires et il en a plein à partager avec les petites oreilles curieuses.. mais c’est sans compter la petite souris qui les grignote et transforme..

De beaux spectacles en perspective ! .

3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 10 94 92

English :

The Centre socio-culturel offers two shows: La maison au bord du lac by the Scherzo kids and Lilelalolu , a fable told by Damien Bouvet of the Voix OFF company.

German :

Das soziokulturelle Zentrum bietet Ihnen zwei Aufführungen an: La maison au bord du lac von den Scherzo kids und Lilelalolu , eine Fabel, die von Damien Bouvet von der Kompanie Voix OFF erzählt wird.

Italiano :

Il Centre socio-culturel propone due spettacoli: La maison au bord du lac dei ragazzi di Scherzo e Lilelalolu , una favola raccontata da Damien Bouvet della compagnia Voix OFF.

Espanol :

El Centre socio-culturel presenta dos espectáculos: La maison au bord du lac , de los niños Scherzo, y Lilelalolu , una fábula contada por Damien Bouvet, de la compañía Voix OFF.

L’événement Möm’z En Fête Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-10-29 par OT BOURGES