Möm’z En Fête Saint-Doulchard
Möm’z En Fête Saint-Doulchard samedi 1 novembre 2025.
Möm’z En Fête
3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:30:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Le Centre socio-culturel vous propose deux spectacles La maison au bord du lac par les Scherzo kids et Lilelalolu , une fable contée par Damien Bouvet de la compagnie Voix OFF.
N’attendez plus et rendez-vous vite samedi pour découvrir ces deux animations ! La Maison au Bord du Lac par la compagnie des Scherzo Kids, c’est l’histoire de trois amis qui rêvent d’aventure… mais ce n’est pas facile quand on est fait de pâte à sel ! Entre rires et surprises, ils vont découvrir qu’avec un peu d’imagination, tout devient possible.
Le deuxième spectacle s’appelle Lilelalolu Livre-histoire, livre-maison, livre-bête, livre-crotte, livre-fatigué, livre-à-trous, très grand livre… Au milieu d’eux se tient le Père Touff, et son drôle de chapeau. Il adore raconter des histoires et il en a plein à partager avec les petites oreilles curieuses.. mais c’est sans compter la petite souris qui les grignote et transforme..
De beaux spectacles en perspective ! .
3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 10 94 92
English :
The Centre socio-culturel offers two shows: La maison au bord du lac by the Scherzo kids and Lilelalolu , a fable told by Damien Bouvet of the Voix OFF company.
German :
Das soziokulturelle Zentrum bietet Ihnen zwei Aufführungen an: La maison au bord du lac von den Scherzo kids und Lilelalolu , eine Fabel, die von Damien Bouvet von der Kompanie Voix OFF erzählt wird.
Italiano :
Il Centre socio-culturel propone due spettacoli: La maison au bord du lac dei ragazzi di Scherzo e Lilelalolu , una favola raccontata da Damien Bouvet della compagnia Voix OFF.
Espanol :
El Centre socio-culturel presenta dos espectáculos: La maison au bord du lac , de los niños Scherzo, y Lilelalolu , una fábula contada por Damien Bouvet, de la compañía Voix OFF.
