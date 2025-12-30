MON 1ER GUIGNOL – UNE AVENTURE DE NOEL THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 2 Lyon

MON 1ER GUIGNOL – UNE AVENTURE DE NOEL Début : 2025-12-31 à 09:30. Tarif : – euros.

Mon premier Guignol est un spectacle d’éveil, spécialement conçu pour les tout petits à partir de 12 mois !Venez découvrir Guignol, le héros lyonnais le plus souriant et le plus emblématique. Ce spectacle est une véritable immersion interactive et musicale, parfaite pour initier les tout-petits au monde du théâtre.INFORMATIONS IMPORTANTES :Dès 12 mois jusqu’à 3 ansNous sommes ravis de vous informer que nos spectacles Mon premier Guignol durent environ 30 minutes. Cette durée a été spécialement conçue pour s’adapter à l’attention des tout-petitsNotre Salle Gnafron est accessible aux personnes à mobilité réduite sauf fauteuil (Canne, déambulateur…)

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 2 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69