MON 1ER PROJET AVEC DES CHUTES DE TISSUS [COUTURE] Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze jeudi 23 octobre 2025.

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

Venez assister à cet atelier de création.
1 à 3 réalisation/enfant selon le choix et le rythme
de chacun (chouchou pochette/petit pochon/
pochette à volant). Matériel non fourni, nous
consulter.

dès 8 ans 10  .

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66  service.culturel@labarthesurleze.com

English :

Come and take part in this creative workshop.

German :

Nehmen Sie an diesem kreativen Workshop teil.

Italiano :

Partecipate a questo laboratorio creativo.

Espanol :

Venga y participe en este taller creativo.

