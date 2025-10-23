MON 1ER PROJET AVEC DES CHUTES DE TISSUS [COUTURE] Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-10-23 14:00:00
Venez assister à cet atelier de création.
1 à 3 réalisation/enfant selon le choix et le rythme
de chacun (chouchou pochette/petit pochon/
pochette à volant). Matériel non fourni, nous
consulter.
dès 8 ans 10 .
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com
English :
Come and take part in this creative workshop.
German :
Nehmen Sie an diesem kreativen Workshop teil.
Italiano :
Partecipate a questo laboratorio creativo.
Espanol :
Venga y participe en este taller creativo.
