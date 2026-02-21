Mon ABC d’Airs en musique Bibliothèque Louis Garret Vesoul
Mon ABC d’Airs en musique Bibliothèque Louis Garret Vesoul samedi 21 mars 2026.
Mon ABC d’Airs en musique
Bibliothèque Louis Garret 4 Rue Lafayette Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Participations des classes de hautbois (Suzanne Bastian),
de saxophone (Mathieu Ragonnet), de flûte traversière (Danielle Froehly), de flûte à bec (Véronique Bontemps), de violon (Manon Glaviano), de piano (Véronique Riebandt), de guitare (Julien Gardiennet), et de formation musicale (Sonia Briot) .
Bibliothèque Louis Garret 4 Rue Lafayette Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 97 16 60
L’événement Mon ABC d’Airs en musique Vesoul a été mis à jour le 2026-02-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL