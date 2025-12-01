Mon Ado a du Talent atelier et conférence Haguenau
Mon Ado a du Talent atelier et conférence
204 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00
2025-12-17
Atelier pour détecter les talents chez nos adolescents à 14h puis conférence ouverte à tous pour aider les parents ne manquez pas ce RV éducatif qui pourra changer votre regard sur la réussite de vos enfants.
Attention le lieu de RDV sera à la salle paroissiale St Nicolas, 204 Grand Rue, parking gratuit. .
204 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 57 69 80 afcmarienthal@gmail.com
English :
Workshop to detect the talents of our teenagers at 2pm, followed by a conference open to all to help parents: don’t miss this educational event that could change the way you look at your children’s success.
