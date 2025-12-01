Mon Ado a du Talent atelier et conférence Haguenau

Mon Ado a du Talent atelier et conférence

204 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

2025-12-17

Atelier pour détecter les talents chez nos adolescents à 14h puis conférence ouverte à tous pour aider les parents ne manquez pas ce RV éducatif qui pourra changer votre regard sur la réussite de vos enfants.

Attention le lieu de RDV sera à la salle paroissiale St Nicolas, 204 Grand Rue, parking gratuit. .

204 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 57 69 80 afcmarienthal@gmail.com

English :

Workshop to detect the talents of our teenagers at 2pm, followed by a conference open to all to help parents: don’t miss this educational event that could change the way you look at your children’s success.

