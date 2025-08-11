MON AILE YIFAN CIE Route de Vendres Béziers
MON AILE YIFAN CIE Route de Vendres Béziers vendredi 22 mai 2026.
MON AILE YIFAN CIE
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mon Aile, c’est l’histoire tendre et poétique d’un personnage qui a perdu une aile… ou croit l’avoir perdue. À travers cette métaphore sensible, le spectacle nous parle de résilience, de rencontre, de reconstruction.
Tout public dès 7 ans
Entre cirque de proximité, marionnette et musique live, la Cie Yifan propose une forme intime et inventive.
Objets du quotidien détournés, théière marionnettique, danse avec un parachute flottant, tout devient prétexte à l’émerveillement et au jeu.
Sur scène, Ignacio Herrero déploie un univers où humour discret et émotion s’entrelacent avec délicatesse. Porté par la musique originale de Yifan et les arrangements de Javier Aparicio, Mon Aile touche petits et grands. Une parenthèse poétique sur la fragilité et la beauté du vivant.
Une création pleine d’émerveillement et de poésie . Midi-libre
Distribution
Regard extérieur mise en scène Fabio Ezechiele
Création lumière Henri Emmanuel Doublier
Regard extérieur danse Yutaka Takei
Regard extérieur magie Miguel Muñoz
Regard extérieur marionnette Matthieu Rauchvarger
Regard extérieur jonglage Aaron Tobias
Regard extérieur Nicolas Vercken
Musique composée par Yifan
Arrangée par Javier Aparicio .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
English :
Mon Aile is the tender, poetic story of a character who has lost a wing? or thinks he has. Through this sensitive metaphor, the show speaks of resilience, encounter and reconstruction.
All audiences ages 7 and up
German :
Mon Aile ist die zarte und poetische Geschichte einer Person, die einen Flügel verloren hat oder glaubt, ihn verloren zu haben. In dieser sensiblen Metapher erzählt das Stück von Resilienz, Begegnung und Wiederaufbau.
Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren
Italiano :
Mon Aile è la storia tenera e poetica di un personaggio che ha perso un’ala, o crede di averla persa. Attraverso questa sensibile metafora, lo spettacolo ci parla di resilienza, incontro e ricostruzione.
Per tutti i pubblici dai 7 anni in su
Espanol :
Mon Aile es la historia tierna y poética de un personaje que ha perdido un ala… o cree haberla perdido. A través de esta sensible metáfora, el espectáculo nos habla de resiliencia, encuentro y reconstrucción.
Para todos los públicos a partir de 7 años
L’événement MON AILE YIFAN CIE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 SCENE DE BAYSSAN