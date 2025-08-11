MON AILE YIFAN CIE Route de Vendres Béziers

MON AILE YIFAN CIE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Mon Aile, c’est l’histoire tendre et poétique d’un personnage qui a perdu une aile… ou croit l’avoir perdue. À travers cette métaphore sensible, le spectacle nous parle de résilience, de rencontre, de reconstruction.

Tout public dès 7 ans

Entre cirque de proximité, marionnette et musique live, la Cie Yifan propose une forme intime et inventive.

Objets du quotidien détournés, théière marionnettique, danse avec un parachute flottant, tout devient prétexte à l’émerveillement et au jeu.

Sur scène, Ignacio Herrero déploie un univers où humour discret et émotion s’entrelacent avec délicatesse. Porté par la musique originale de Yifan et les arrangements de Javier Aparicio, Mon Aile touche petits et grands. Une parenthèse poétique sur la fragilité et la beauté du vivant.

Une création pleine d’émerveillement et de poésie . Midi-libre

Distribution

Regard extérieur mise en scène Fabio Ezechiele

Création lumière Henri Emmanuel Doublier

Regard extérieur danse Yutaka Takei

Regard extérieur magie Miguel Muñoz

Regard extérieur marionnette Matthieu Rauchvarger

Regard extérieur jonglage Aaron Tobias

Regard extérieur Nicolas Vercken

Musique composée par Yifan

Arrangée par Javier Aparicio .

English :

Mon Aile is the tender, poetic story of a character who has lost a wing? or thinks he has. Through this sensitive metaphor, the show speaks of resilience, encounter and reconstruction.

All audiences ages 7 and up

German :

Mon Aile ist die zarte und poetische Geschichte einer Person, die einen Flügel verloren hat oder glaubt, ihn verloren zu haben. In dieser sensiblen Metapher erzählt das Stück von Resilienz, Begegnung und Wiederaufbau.

Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

Italiano :

Mon Aile è la storia tenera e poetica di un personaggio che ha perso un’ala, o crede di averla persa. Attraverso questa sensibile metafora, lo spettacolo ci parla di resilienza, incontro e ricostruzione.

Per tutti i pubblici dai 7 anni in su

Espanol :

Mon Aile es la historia tierna y poética de un personaje que ha perdido un ala… o cree haberla perdido. A través de esta sensible metáfora, el espectáculo nos habla de resiliencia, encuentro y reconstrucción.

Para todos los públicos a partir de 7 años

