Mon ami le blaireau

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Une balade pour tout savoir sur cet animal nocturne qui reste caché dans son terrier la journée mais qui nous laisse beaucoup de traces de son passage.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Dès 6 ans.

Rdv parking du kanndi du Fers.

Sur inscription par téléphone ou mail. .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

