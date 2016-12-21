Mon ami le piano Alençon

Mon ami le piano

Raconté par Smaïn avec la complicité de Véra Tsybakov, proposé par Les Amis de la Musique

Le célèbre comédien SMAÏN et la pianiste emblématique du magazine Pianiste Véra Tsybakov vous feront redécouvrir la musique classique.

Smaïn, à travers ses jeux de mots, vous contera son fantastique Carnaval des animaux mais aussi au cours d’une balade autour de mon ami le Piano vous racontera l’histoire du piano, son invention, les différents styles musicaux classique, romantique, moderne, contemporain… Vous saurez tout dans la bonne humeur et Véra Tsybakov illustrera les mots de Smaïn par les plus belles notes de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev, Robin… sans oublier bien sûr Saint-Saëns et son Carnaval des animaux pour lequel Smaïn a imaginé un conte déjanté et drôlissime !

Dimanche 21 décembre à 16h

Halle aux toiles .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

