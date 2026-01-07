Mon amie allemande Le Basculeur Revel-Tourdan

Mon amie allemande

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-02-14 2026-02-25 2026-03-08 2026-03-21

Exposition de Ingrid Eberspächer. Papiers découpés, dessins, peintures, bobines d’images pour cette première exposition en France. La plus grande partie de ses œuvres consiste en de grandes images découpées au cutter dans du papier d’argile noir.

Le Basculeur 193 route du stade Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 62 22 84 lebasculeur.mc@gmail.com

English :

Exhibition by Ingrid Eberspächer. Paper cut-outs, drawings, paintings and reels of images for this first exhibition in France. Most of her work consists of large images cut from black clay paper.

