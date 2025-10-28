Mon amie la loutre Le Cloître-Saint-Thégonnec

Une balade pour tout savoir sur cet animal très actif la nuit mais qui nous laisse beaucoup de traces de son passage.

Rdv au parking du Pleen, au Cloître-Saint-Thégonnec.

Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).

Dès 5 ans. .

Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

