Mon amie la loutre Le Cloître-Saint-Thégonnec
Mon amie la loutre Le Cloître-Saint-Thégonnec mardi 28 octobre 2025.
Mon amie la loutre
Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
Date(s) :
2025-10-28
Une balade pour tout savoir sur cet animal très actif la nuit mais qui nous laisse beaucoup de traces de son passage.
Rdv au parking du Pleen, au Cloître-Saint-Thégonnec.
Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com
Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).
Dès 5 ans. .
Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon amie la loutre Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX