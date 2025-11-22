Mon amie, la transidentité et moi & Casa Susanna Châteauroux

Mon amie, la transidentité et moi & Casa Susanna

Deux projections en partenariat avec CICLIC Centre-Val de Loire. Séances accompagnées par l’association La Grande Fierté.

Mon amie, la transidentité et moi. Documentaire réalisé par Thibault Jandot [2024, 52 mn]. Projection en présence du réalisateur.

La réservation est conseillée.

À l’heure où la notion de genre fait débat dans notre société, la transidentité, sujet sensible, est pour certains contre nature, et pour d’autres un changement de vie primordial et nécessaire. Alors, qu’est-ce qui a poussé l’ami d’enfance de Thibault Jandot à franchir le cap de la transition ? À travers ce documentaire, le réalisateur a décidé de trouver des réponses à des questions laissées en suspens par celui qu’il connaît depuis toujours.

Casa Susanna. Documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz [2022, 1h37].

Dans les années 50 et 60, au cœur de la campagne américaine, une petite maison en bois avec une grange abritait le premier réseau clandestin de travestis. Diane et Kate ont maintenant 80 ans. À l’époque, elles faisaient partie de cette organisation secrète. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

