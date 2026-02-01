Mon amour de brocante tour de chant et accordéon Colombelles
Mon amour de brocante tour de chant et accordéon Colombelles dimanche 15 février 2026.
Mon amour de brocante tour de chant et accordéon
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
–
–
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Tour de chant et accordéon par Marie-Paule Bonnemason
Grand déballage au cul de l’accordéon de l’opéra, de la pop, de la chanson française !
C’est du velours, de la beauté usagée. Cœur de seconde vie. Venez aimer, c’est bradé !
Sur réservation .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Mon amour de brocante tour de chant et accordéon
Singing and accordion by Marie-Paule Bonnemason
The accordion’s ass is unpacked: opera, pop, French chanson!
It’s velvet, used beauty. The heart of a second life. Come and love it, it’s on sale!
L’événement Mon amour de brocante tour de chant et accordéon Colombelles a été mis à jour le 2026-02-05 par Calvados Attractivité