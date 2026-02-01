Mon amour de brocante tour de chant et accordéon Colombelles

Mon amour de brocante tour de chant et accordéon

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Tour de chant et accordéon par Marie-Paule Bonnemason

Grand déballage au cul de l’accordéon de l’opéra, de la pop, de la chanson française !

C’est du velours, de la beauté usagée. Cœur de seconde vie. Venez aimer, c’est bradé !

Sur réservation .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Mon amour de brocante tour de chant et accordéon

Singing and accordion by Marie-Paule Bonnemason

The accordion’s ass is unpacked: opera, pop, French chanson!

It’s velvet, used beauty. The heart of a second life. Come and love it, it’s on sale!

