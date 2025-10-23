Mon aprèm au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Mon aprèm au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole jeudi 23 octobre 2025.
Mon aprèm au musée
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Dans le cadre des vacances au musée pour les enfants.
Des rendez-vous pour découvrir l’art en s’amusant, pour les petits (et les plus grands).
Ateliers animés par Agathe Robinson Deroo, illustratrice, pour découvrir des œuvres et des techniques artistiques.
Activité en famille, enfants à partir de 6 ans.
Durée 1h30
Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr
English : Mon aprèm au musée
German : Mon aprèm au musée
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon aprèm au musée Dole a été mis à jour le 2025-09-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE