MON APRÈM KARAOKÉ CSC Mireille Moyon Paimbœuf

MON APRÈM KARAOKÉ

CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Un après-midi aux sons de vos titres préférés ! Au programme blind test, karaoké, jeux musicaux … .

CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

