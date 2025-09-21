Mon Banga Mon Patrimoine Bouéni village de Bambo Ouest Bouéni

Mon Banga Mon Patrimoine Dimanche 21 septembre, 08h30 Bouéni village de Bambo Ouest

Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la commune de Bouéni, au sud de Mayotte, accueille la construction participative d’une banga traditionnelle. Ce projet a pour objectif de préserver et transmettre les savoir-faire ancestraux liés à l’habitat mahorais, véritable témoin de la culture et de l’histoire de l’île.

Porté par Madame Fatima Boinariziki et coordonné par l’association Tarehi Tsika, le projet est conçu comme une expérience collective et intergénérationnelle. Artisans, habitants, jeunes et anciens se rassemblent pour construire une banga en matériaux naturels et locaux :

Terre et paille séchée pour le torchis,

Bambou et raphia pour la structure,

Feuilles de cocotier pour la couverture.

Une fois achevée, la banga deviendra un musée vivant, accueillant visites, ateliers pédagogiques, expositions et événements culturels. Ce lieu permettra de plonger le public au cœur de l’histoire architecturale de Mayotte, tout en sauvegardant un savoir-faire en voie de disparition.

En recréant cet habitat traditionnel, le projet « Banga, mon patrimoine » :

Renforce l’identité culturelle mahoraise,

Valorise le patrimoine architectural local,

Transmet un héritage précieux aux générations futures,

Et fait de Bouéni un lieu vivant de mémoire et de transmission.

Programme – Dimanche 21 septembre 2025

Lieu principal : Bambo-Beach et Musée de la Banga – Bouéni

08h30 – 18h30

Matinée (08h30 – 12h30)

08h30 – 09h00 | Accueil et mise en ambiance – Bambo-Beach

Petit-déjeuner d’accueil offert

Accueil par Tarehi Tsika et la commune de Bouéni

Musique traditionnelle (gaboussi, m’biwi)

Remise des badges et bracelets

Espace presse avec distribution des dossiers

09h00 – 09h45 | Présentation des expositions et prestation culturelle

Visite des expositions thématiques

Danse traditionnelle avec un shama

09h45 | Départ en bus vers le musée

10h30 – 11h30 | Inauguration du Musée « Mon Banga. Mon Patrimoine »

Discours des officiels et partenaires

Présentation du projet et des artisans

Visite guidée et échanges

11h45 | Retour en bus vers Bambo-Beach

12h00 – 13h00 | Déjeuner traditionnel

Dégustation de plats locaux

Animation musicale en direct

Après-midi (13h00 – 18h30) – Bambo-Beach

13h00 – 16h00 | Ateliers participatifs et Village du patrimoine

Fabrication en direct d’un module de toit en mtsevi

Atelier « Créer ton mur » : torchis, fibres et techniques traditionnelles

Atelier vannerie et cordage

Atelier peinture et création artistique

Atelier bien-être (massages, soins traditionnels)

Participation du public : démonstrations et apprentissages

Stands associatifs et artisans : échanges, ventes, partages

Visite libre des expositions

16h00 – 17h00 | Animations culturelles

Spectacle de Debaa et danses traditionnelles (m’biwi, shakasha)

Conte : « La case, lieu de mémoire et d’hospitalité »

17h00 – 17h30 | Clôture officielle

Remerciements aux participants, associations et partenaires

Synthèse des temps forts du projet

17h30 – 18h30 | Goûter de clôture

Moment convivial et festif

Animation musicale live

Bouéni village de Bambo Ouest Bouéni Village de Bambo Ouest Bouéni 97604 Bambo Ouest Mayotte 06.39.69.25.75 Plage magnifique au bout du village de Bambo Ouest Parking au bord de la plage

