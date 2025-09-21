Mon Banga Mon Patrimoine Bouéni village de Bambo Ouest Bouéni
Mon Banga Mon Patrimoine Bouéni village de Bambo Ouest Bouéni dimanche 21 septembre 2025.
Mon Banga Mon Patrimoine Dimanche 21 septembre, 08h30 Bouéni village de Bambo Ouest
San condition
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Projet « Banga, mon patrimoine » – Bouéni
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la commune de Bouéni, au sud de Mayotte, accueille la construction participative d’une banga traditionnelle. Ce projet a pour objectif de préserver et transmettre les savoir-faire ancestraux liés à l’habitat mahorais, véritable témoin de la culture et de l’histoire de l’île.
Porté par Madame Fatima Boinariziki et coordonné par l’association Tarehi Tsika, le projet est conçu comme une expérience collective et intergénérationnelle. Artisans, habitants, jeunes et anciens se rassemblent pour construire une banga en matériaux naturels et locaux :
Terre et paille séchée pour le torchis,
Bambou et raphia pour la structure,
Feuilles de cocotier pour la couverture.
Une fois achevée, la banga deviendra un musée vivant, accueillant visites, ateliers pédagogiques, expositions et événements culturels. Ce lieu permettra de plonger le public au cœur de l’histoire architecturale de Mayotte, tout en sauvegardant un savoir-faire en voie de disparition.
En recréant cet habitat traditionnel, le projet « Banga, mon patrimoine » :
Renforce l’identité culturelle mahoraise,
Valorise le patrimoine architectural local,
Transmet un héritage précieux aux générations futures,
Et fait de Bouéni un lieu vivant de mémoire et de transmission.
Programme – Dimanche 21 septembre 2025
Lieu principal : Bambo-Beach et Musée de la Banga – Bouéni
08h30 – 18h30
Matinée (08h30 – 12h30)
08h30 – 09h00 | Accueil et mise en ambiance – Bambo-Beach
Petit-déjeuner d’accueil offert
Accueil par Tarehi Tsika et la commune de Bouéni
Musique traditionnelle (gaboussi, m’biwi)
Remise des badges et bracelets
Espace presse avec distribution des dossiers
09h00 – 09h45 | Présentation des expositions et prestation culturelle
Visite des expositions thématiques
Danse traditionnelle avec un shama
09h45 | Départ en bus vers le musée
10h30 – 11h30 | Inauguration du Musée « Mon Banga. Mon Patrimoine »
Discours des officiels et partenaires
Présentation du projet et des artisans
Visite guidée et échanges
11h45 | Retour en bus vers Bambo-Beach
12h00 – 13h00 | Déjeuner traditionnel
Dégustation de plats locaux
Animation musicale en direct
Après-midi (13h00 – 18h30) – Bambo-Beach
13h00 – 16h00 | Ateliers participatifs et Village du patrimoine
Fabrication en direct d’un module de toit en mtsevi
Atelier « Créer ton mur » : torchis, fibres et techniques traditionnelles
Atelier vannerie et cordage
Atelier peinture et création artistique
Atelier bien-être (massages, soins traditionnels)
Participation du public : démonstrations et apprentissages
Stands associatifs et artisans : échanges, ventes, partages
Visite libre des expositions
16h00 – 17h00 | Animations culturelles
Spectacle de Debaa et danses traditionnelles (m’biwi, shakasha)
Conte : « La case, lieu de mémoire et d’hospitalité »
17h00 – 17h30 | Clôture officielle
Remerciements aux participants, associations et partenaires
Synthèse des temps forts du projet
17h30 – 18h30 | Goûter de clôture
Moment convivial et festif
Animation musicale live
Bouéni village de Bambo Ouest Bouéni Village de Bambo Ouest Bouéni 97604 Bambo Ouest Mayotte 06.39.69.25.75 Plage magnifique au bout du village de Bambo Ouest Parking au bord de la plage
Projet « Banga, mon patrimoine » – Bouéni
Moinaydi