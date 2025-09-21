Mon beau château Musée Picasso Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Le musée Picasso est un bâtiment chargé d’histoire : fenêtres murées, pierres de remploi, inscriptions mystérieuses et encore bien d’autres éléments nous permettront de retracer une partie de l’histoire de ce lieu. En atelier, chaque famille se servira des éléments dessinés au cours de la visite pour réinterpréter à l’aide de papiers découpés et collés ce bâtiment emblématique antibois.

Atelier en famille (à partir de 5 ans)

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

