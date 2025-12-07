Mon beau sapin Plumelec

Mon beau sapin

Ecole Saint-Melec Plumelec Morbihan

Animations de Noël organisée par l’Ecole Saint-Melec de 11h à 18h.

Au programme calèche et petit train, rencontre avec le Père Noël, pêche à la ligne, maquillage, chorale des enfants, contes, tartiflette sur réservation (8€ adulte, 4€ enfant)… Entrée 1€. .

Ecole Saint-Melec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 66 49 60 33

