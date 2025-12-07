Mon beau sapin Plumelec
Mon beau sapin Plumelec dimanche 7 décembre 2025.
Mon beau sapin
Ecole Saint-Melec Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Animations de Noël organisée par l’Ecole Saint-Melec de 11h à 18h.
Au programme calèche et petit train, rencontre avec le Père Noël, pêche à la ligne, maquillage, chorale des enfants, contes, tartiflette sur réservation (8€ adulte, 4€ enfant)… Entrée 1€. .
Ecole Saint-Melec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 66 49 60 33
English :
German :
Italiano :
Espanol :
