Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mon beau sapin Plumelec

Mon beau sapin Plumelec dimanche 7 décembre 2025.

Mon beau sapin

Ecole Saint-Melec Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Animations de Noël organisée par l’Ecole Saint-Melec de 11h à 18h.
Au programme calèche et petit train, rencontre avec le Père Noël, pêche à la ligne, maquillage, chorale des enfants, contes, tartiflette sur réservation (8€ adulte, 4€ enfant)… Entrée 1€.   .

Ecole Saint-Melec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 66 49 60 33 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon beau sapin Plumelec a été mis à jour le 2025-11-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE