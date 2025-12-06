MON BEAU SAPIN SHOP DE NOËL DES ARTISTES Montpellier
MON BEAU SAPIN SHOP DE NOËL DES ARTISTES
3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Shop de Noël des artistes
Carte blanche à la Fondation Altémed le supermarché de la création
Shop de Noël des artistes
Carte blanche à la Fondation Altémed le supermarché de la création
Restanque organise son premier marché de Noël et à cette occasion nous accueillons les artistes de la résidence de la Fondation Altémed
À l’extérieur, plusieurs stands tenus par les artistes, à l’intérieur plusieurs ateliers seront également ouverts. Les artistes proposeront des oeuvres à prix accessibles pour vos cadeaux de Noël
Pour vous plonger dans l’univers, plusieurs gestes artistiques sont prévus comme un arbre de Noël géant, un olivier de Noël, des sucres d’orge…
Samedi 06/12 14h/20h
14h/20h shop de Noël intérieur/extérieur
14h/20h Exposition Civilisation à la Galerie Cilas
14h/15h30 atelier suspension florale avec Solta Studio
16h/17h30 atelier de customisation de bombes de peinture avec Zico
18h/19h30 atelier gravure sur Tetra Pak avec Salomé Gaspard
19h30/00h DJ set avec Luca Ruiz au Bistrot Restanque
Dimanche 07/12 11h/17h
11h/17h shop de Noël intérieur/extérieur
11h/17h Exposition Civilisation à la Galerie Cilas
11h/17h la Mif revient au Bistrot Restanque et met à l’honneur la gastronomie italienne
11h/12h30 atelier collage avec Nathalie Trovato
12h/16h Vinyle Bar Experience avec Ben Batch
13h/14h30 atelier gravure sur Tetra Pak avec Salomé Gaspard
15h/16h30 atelier de customisation de bombes de peinture avec Zico
15h/16h atelier modelage céramique
Les inscriptions aux différents ateliers se feront via des billetteries à retrouver sur le site web .
3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com
