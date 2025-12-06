MON BEAU SAPIN SHOP DE NOËL DES ARTISTES Montpellier

MON BEAU SAPIN SHOP DE NOËL DES ARTISTES

Restanque organise son premier marché de Noël et à cette occasion nous accueillons les artistes de la résidence de la Fondation Altémed

À l’extérieur, plusieurs stands tenus par les artistes, à l’intérieur plusieurs ateliers seront également ouverts. Les artistes proposeront des oeuvres à prix accessibles pour vos cadeaux de Noël

Pour vous plonger dans l’univers, plusieurs gestes artistiques sont prévus comme un arbre de Noël géant, un olivier de Noël, des sucres d’orge…

Samedi 06/12 14h/20h

14h/20h shop de Noël intérieur/extérieur

14h/20h Exposition Civilisation à la Galerie Cilas

14h/15h30 atelier suspension florale avec Solta Studio

16h/17h30 atelier de customisation de bombes de peinture avec Zico

18h/19h30 atelier gravure sur Tetra Pak avec Salomé Gaspard

19h30/00h DJ set avec Luca Ruiz au Bistrot Restanque

Dimanche 07/12 11h/17h

11h/17h shop de Noël intérieur/extérieur

11h/17h Exposition Civilisation à la Galerie Cilas

11h/17h la Mif revient au Bistrot Restanque et met à l’honneur la gastronomie italienne

11h/12h30 atelier collage avec Nathalie Trovato

12h/16h Vinyle Bar Experience avec Ben Batch

13h/14h30 atelier gravure sur Tetra Pak avec Salomé Gaspard

15h/16h30 atelier de customisation de bombes de peinture avec Zico

15h/16h atelier modelage céramique

Les inscriptions aux différents ateliers se feront via des billetteries à retrouver sur le site web .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

MY BEAUTIFUL TREE

Artists’ Christmas Shop

Carte blanche at Fondation Altémed: the creative supermarket

