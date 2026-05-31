Mon bébé zéro déchets, Staple – Parking de la Mairie, Staple

Mon bébé zéro déchets Samedi 27 juin, 10h00 Staple – Parking de la Mairie Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

À travers cet atelier d’information et de sensibilisation, vous pourrez échanger avec des professionnels autour des alternatives zéro déchet adaptées aux tout-petits.

Au programme :

Sensibilisation à l’usage des produits d’hygiène pour bébé,

Conseils pratiques et remise d’un livret d’astuces zéro déchet spécialement conçu pour les parents, avec recettes et tutoriels à reproduire à la maison.

Un rendez-vous convivial pour allier bien-être de bébé et réduction des déchets !

Samedi 27 juin de 10h à 11h à Staple (Parking de la mairie)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Staple – Parking de la Mairie 97 rue de la Mairie Staple Staple 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-mon-bebe-zero-dechets-staple-2706 »}]

Le SMICTOM des Flandres vous donne rendez-vous à bord du Bus des 1000 jours, le 27 juin à Staple, pour découvrir des gestes simples et pratiques afin de réduire les déchets liés au quotidien de bébé.