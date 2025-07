Mon bestiaire imaginaire À partir de 8 ans Altkirch

Mon bestiaire imaginaire À partir de 8 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 11:00:00

2025-07-12

Atelier d’écriture et d’illustration. À partir d’animaux imaginaires découverts dans les livres, donnez vie à votre animal fabuleux. Sur inscription

Après avoir découvert des animaux imaginaire dans les livres, donnez vie à votre animal fabuleux.

Des pattes de girafe, des ailes de libellule, un bec de pélican …

À quoi ressemblera votre animal? .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@alsace.eu

English :

Writing and illustration workshop. Based on imaginary animals discovered in books, bring your own fabulous animal to life. Registration required

German :

Workshop zum Schreiben und Illustrieren. Ausgehend von Fantasietieren, die Sie in Büchern entdeckt haben, erwecken Sie Ihr eigenes Fabeltier zum Leben. Auf Anmeldung

Italiano :

Laboratorio di scrittura e illustrazione. Basandosi su animali immaginari presenti nei libri, date vita al vostro favoloso animale. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Taller de escritura e ilustración. A partir de animales imaginarios que aparecen en los libros, da vida a tu propio animal fabuloso. Inscripción obligatoria

