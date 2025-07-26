MON BRAS Théâtre Blossac Châtellerault

MON BRAS

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05

L’histoire flirte avec le fantastique un garçon de dix ans parie qu’il tiendra son bras levé… sans jamais le baisser. Déconcertés, puis alarmés, ses parents font appel à une pédopsychiatre, qui abandonne rapidement face à cet enfant insaisissable. Les années passent, et l’enfant devient tour à tour sujet de railleries, curiosité médicale, puis icône de la scène artistique.

Studio Monstre est une compagnie théâtrale fondée par Mathilde Souchaud, metteuse en scène et autrice, et Théophile Sclavis, comédien et marionnettiste, tous deux formés à l’ENSATT de Lyon. Engagée dans la découverte et le partage des écritures dramatiques contemporaines, la compagnie explore des formes théâtrales mêlant jeu d’acteur, marionnette et théâtre d’objets, pour interroger les normes esthétiques et psychologiques du théâtre. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

