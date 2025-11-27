MON BREL PREFERE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

MON BREL PREFERE Début : 2026-02-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Du Plat pays aux Marquises, de La valse à mille temps à Ne me quitte pas,venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal. Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connait les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle ou s’entremêle puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire. Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’œuvre immense du chanteur bruxellois. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.Après » Mon Renaud préféré » et » Mon Brassens préféré » Julien Sigalas continue sa quête… Reprendre les plus grandes étoiles de la chanson françaiseArtistes : Julien Sigalas, Etienne Champollion

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42