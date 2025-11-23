Mon Brel Préféré Compiègne

Mon Brel Préféré Compiègne dimanche 23 novembre 2025.

Mon Brel Préféré

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Auteur Julien Sigalas

Genre Spectacle Musical

Du « Plat pays aux Marquises », de « La valse à mille temps » à « Ne me quitte pas », venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.

Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal.

Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire.

Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon Brel Préféré Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme