Mon Brel préféré La Comédie de Metz Metz

Mon Brel préféré

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Du Plat pays aux Marquises, de La valse à mille temps à Ne me quitte pas, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal.

Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire.

Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Après Mon Renaud préféré et Mon Brassens préféré , Julien Sigalas continue sa quête… Reprendre les plus grandes étoiles de la chanson française.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est



From Le Plat pays to Les Marquises, from La valse à mille temps to Ne me quitte pas, come and (re)discover the fabulous repertoire of Le Grand Jacques.

Julien Sigalas is an author/composer/performer as well as an actor. He has always dreamed of tackling Brel. In Etienne Champollion, he has found the ideal partner.

A multi-instrumentalist, virtuoso pianist and arranger, he knows Jacques Brel’s songs like the back of his hand. Together, after almost ten years of performing Renaud’s songs on stage, they set about putting together a show in which power and poetry, lightning and madness, gentleness and laughter are intertwined.

Guitars, piano, accordion and ukulele allow an acoustic approach to Brel, while respecting the immense work of the Brussels singer. The interpretation is personal, but the emotion remains universal.

After Mon Renaud préféré and Mon Brassens préféré , Julien Sigalas continues his quest… To cover the greatest stars of French chanson.

