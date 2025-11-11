Mon Brel préféré Salle L’Armorica Plouguerneau

Mon Brel préféré

Salle L'Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 20:15:00

2026-03-14

Du Plat pays aux Marquises, de La valse à mille temps à Ne me quitte pas, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal.

Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire.

Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Après Mon Renaud préféré et Mon Brassens préféré , Julien Sigalas continue sa quête… Reprendre les plus grandes étoiles de la chanson française. .

+33 6 51 71 97 71

