Spectacle musical Mon Brel préféré Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Spectacle musical Mon Brel préféré

Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Julien Sigalas est un artiste accompli, qui a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal. Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent

puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire. Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’œuvre immense du chanteur bruxellois. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle. .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical Mon Brel préféré Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-01 par OT PAYS DES ABERS