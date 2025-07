Mon Brel préféré Théâtre de Jeanne Nantes

Mon Brel préféré Théâtre de Jeanne Nantes mardi 20 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Etienne Champollion Julien Sigalas et Etienne Champollion sont de retour et poursuivent leur quête : reprendre à leur manière les plus grandes étoiles de la chanson française. Du « Plat pays » aux « Marquises », de « La valse à mille temps » à « Ne me quitte pas, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.Guitares, piano, accordéon et ukulélé permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/