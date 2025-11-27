MON CABREL PREFERE – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

MON CABREL PREFERE Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Après Mon Brassens préféré , Julien Sigalas, accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Cabrel. Ensemble ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son oeuvre. Tout un chacun connaît Petite Marie , Je l’aime à mourir , La corrida ou La dame de haute Savoie . Mais Cabrel a écrit beaucoup d’autres chansons. Vous y retrouverez, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand public mais ô combien magnifiques. Vous y trouverez encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… Guitares, voix, harmonicas, accordéon… De quoi entrer dans le monde coloré de Cabrel, se l’approprier sans le trahir. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle. Venez vous asseoir sous le chêne liège pour (re)découvrir les chemins de traverse de cet artiste aux chansons sublimes, profondes et poétiques. Le chanteur et guitariste Julien Sigalas est également comédien et l’auteur de nombreuses comédies.

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31