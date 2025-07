Mon Cabrel préféré Théâtre de Jeanne Nantes

Mon Cabrel préféré Théâtre de Jeanne Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis Colaud Julien Sigalas et Francis Colaud s’attaquent au répertoire de l’incontournable Francis Cabrel.Ensemble, ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son œuvre. Tout un chacun connaît « Petite Marie », « Je l’aime à mourir », « La corrida » ou « La dame de haute Savoie ». Mais Cabrel a écrit beaucoup d’autres chansons.On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner, mais aussi des chansons moins connues du grand public, mais ô combien magnifiques.On y retrouvera encore des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours…

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/