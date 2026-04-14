Mon carnet de voyage – Atelier créatif, Musée Jules Verne, Nantes

Mon carnet de voyage – Atelier créatif 16 et 23 avril Musée Jules Verne Loire-Atlantique

à partir de 6 ans // 3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitain // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Explorateurs et voyageurs ont souvent consigné leurs périples dans un carnet de voyage, comme un précieux témoignage de leurs aventures. Ils y décrivaient leurs découvertes et les dangers rencontrés, illustraient leurs pages de dessins, marquaient d’une croix l’emplacement d’un lieu important … Certains, comme Jules Verne, s’en inspiraient ensuite pour donner vie à d’incroyables histoires.

À ton tour, devient explorateur.rice et crée ton propre carnet de voyage pour garder une trace de tes aventures. Un atelier créatif qui mêle écriture, peinture, découpage, collage, dessin … et imaginaire !

à partir de 6 ans

3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitain

Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Musée Jules Verne 3 Rue de l’Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240697252 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240414233 »}]

Réveille l’explorateur.rice qui sommeille en toi, et crée ton propre carnet de voyage. Un atelier créatif qui mêle écriture, peinture, découpage, collage, dessin … et imaginaire !