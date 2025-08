Mon carnet de voyage Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 11:00 – 11:30

Samedi 6 décembre – à 10h pour les 0-3 ans et à 11h pour le 3-6 ans – durée 30 min – Ormédo – sur réservation au 02 51 78 98 60

Par la Cie L’Orée du conte avec Natacha Mattenet FlecniakoskaLa Conteuse revient d’un grand voyage. Elle a mis tous ses souvenirs dans sa grande Valise pour nous les montrer, nous les raconter, nous les chanter et refaire le voyage tous ensemble ! C’est son carnet de voyage qu’elle veut nous partager !Samedi 6 décembre – à 10h pour les 0-3 ans et à 11h pour le 3-6 ans – durée 30 min – Ormédo – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr