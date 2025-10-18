Mon carnet hanté Office de Tourisme Mâcon

Mon carnet hanté

Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-18 2025-11-01

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour résoudre les énigmes imaginées par le fantôme du petit train dans son carnet hanté. Retrouvez le mot ensorcelé qu’a caché le petit fantôme dans les jeux pour remporter une mystérieuse surprise.

Les enfants, saurez-vous être aussi malins que notre petit fantôme ? .

Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire

