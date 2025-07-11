Mon Cinéma Tergnier
Mon Cinéma Tergnier mercredi 11 mars 2026.
Mon Cinéma
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-03-11
Nourri au cinéma et à la bande-dessinée
dès son plus jeune âge, féru de dessin et de
peinture, Vincent BUSSON combine différents
supports artistiques en variant les techniques
picturales (acrylique, crayons, encre, aquarelle…).
Son regard sur le réel et la précision de son
trait apportent toutefois une vision empreinte
de poésie. Le centre culturel a souhaité offrir
cette carte blanche à celui qui officie comme
médiateur au sein du Pôle Culture (spectacle
vivant, médiathèque) de sa ville natale. .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
