Mon Cinéma

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-11

Nourri au cinéma et à la bande-dessinée

dès son plus jeune âge, féru de dessin et de

peinture, Vincent BUSSON combine différents

supports artistiques en variant les techniques

picturales (acrylique, crayons, encre, aquarelle…).

Son regard sur le réel et la précision de son

trait apportent toutefois une vision empreinte

de poésie. Le centre culturel a souhaité offrir

cette carte blanche à celui qui officie comme

médiateur au sein du Pôle Culture (spectacle

vivant, médiathèque) de sa ville natale. .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon Cinéma Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard